Detienen a un joven de 22 años por el ciberataque al Ministerio de Interior francés

2 minutos

París, 17 dic (EFE).- Un joven de 22 años fue detenido este miércoles como presunto autor del reciente ciberataque contra el Ministerio del Interior de Francia, que logró extraer decenas de archivos confidenciales de antecedentes penales y de personas buscadas, entre otros.

La Fiscalía de París confirmó la detención en un comunicado en el que precisó que el cargo del que se le acusa es de «ataque a un sistema automatizado de tratamiento de datos personales implementado por el Estado en banda organizada», que está penado hasta con 10 años de cárcel.

«El sospechoso, nacido en 2003, ya es conocido por la justicia por haber sido condenado por hechos similares en 2025», indica también el mensaje, firmado por la fiscal de París, Laure Beccuau.

El ciberataque, calificado de «acto grave» por el ministro de Interior, Laurent Núñez, afectó a los servidores de correo electrónico, ya que el o los responsables obtuvieron códigos de acceso a documentos gracias a haber podido manipular esas cuentas de email.

Entre los archivos a los que accedió el atacante, se encontraban el Sistema de Tratamiento de Antecedentes Penales (TAJ) y el Archivo de Personas Buscadas (FPR), según detalló el ministro en declaraciones a Franceinfo, pero aún se desconoce «el alcance total de la filtración».

«Esto no pone en peligro la vida de nuestros ciudadanos», matizó Núñez.

El ciberataque fue reivindicado en un correo electrónico enviado a los usuarios del antiguo sitio web BreachForums, utilizado para intercambiar malware y bases de datos, y dieron un correo electrónico en el que invitaron a las autoridades francesas a que les contacten para negociar la devolución de los datos.

En un mensaje firmado por «Indra» y publicado la madrugada del sábado, él o los háckers se jactaron de haber comprometido con éxito la seguridad del Ministerio del Interior al acceder a los archivos policiales de 16,4 millones de ciudadanos franceses.

También afirmaron haber tenido acceso a datos de la Dirección General de Finanzas Públicas (DGFIP) y de la Caja Nacional del Seguro de Vejez (CNAV).

Justificaron su acción como una represalia por el desmantelamiento del grupo de háckers ‘ShinyHunters’ por parte de Francia hace unos meses, pero los aludidos se han desmarcado de esa acción. EFE

