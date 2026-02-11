Detienen a un joven interino en Dassault por supuesto espionaje en montaje de cazas Rafale

2 minutos

París, 11 feb (EFE).- Un joven con un contrato temporal en el grupo Dassault, empleado como instalador de cables en la cadena de montaje del avión de combate de fabricación francesa Rafale, ha sido detenido tras ser descubierto con unas gafas con la funcionalidad de grabar vídeo, informó este miércoles la prensa local.

Se trata de un joven de 19 años, nacido en Francia y detenido la víspera en la fábrica de Cergy (afueras de París), precisó la emisora RTL, la primera en desvelar este caso de supuesto espionaje.

Se le acusa de «atentado contra los intereses fundamentales de la nación», es decir, de espionaje para un Estado extranjero.

Su arresto se produjo a última hora de la tarde del martes por el Servicio Interregional de Policía Judicial, según RTL.

Despertaron sospechas las gafas de seguridad que usaba este ensamblador de cables en las líneas de montaje del avión insignia de la Fuerza Aérea Francesa.

Interrogado inicialmente en la planta de Dassault, el empleado fue trasladado a la comisaría de Cergy-Pontoise, donde tomaron el relevo agentes de la Dirección General de la Seguridad Interior (DGSI), responsable del contraespionaje en Francia.

Los investigadores intentan determinar la naturaleza y la realidad de los hechos, y en particular verificar si el trabajador temporal estaba efectivamente filmando los cazas Rafale y, de ser así, si lo hizo con fines de espionaje.

El Rafale es un avión de combate de fabricación francesa desarrollado por la empresa Dassault Aviation. Desde su lanzamiento en 2006, ha sido adquirido por varios países y se ha consolidado como uno de los principales exponentes de la industria aeronáutica militar francesa.

Ese caza sigue siendo un símbolo de la capacidad tecnológica y estratégica de Francia en defensa aérea, con presencia creciente en Europa, Asia y Oriente Medio. EFE

cat/ngp/mgr