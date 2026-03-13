Detienen a un juez por el presunto delito de tráfico de influencias en Ecuador

2 minutos

Quito, 13 mar (EFE).- La Fiscalía General del Estado informó este viernes de la detención, en la ciudad costera de Guayaquil, de un juez, «con fines de formulación de cargos», por el presunto delito de tráfico de influencias.

En un mensaje en redes sociales, el Ministerio Público identificó al juez como Ángel T. y anotó -sin más detalles- que «en las próximas horas se resolverá su situación jurídica».

«Ángel Enrique Tapia Vélez, juez de Garantías Penales de Guayaquil, fue detenido hace unos minutos en un operativo de la Policía Nacional por el delito de tráfico de influencias», publicó, por su parte, el ministro del Interior, John Reimberg.

Y agregó: «Lo advertimos y lo estamos cumpliendo: iremos con toda la fuerza contra los jueces que protejan criminales o utilicen la justicia para favorecer a las mafias».

«El país está cansado de ver cómo delincuentes capturados por la Policía salen libres por decisiones corruptas o complacientes. Se acabó la impunidad. Quien se alíe con el crimen tendrá que responder ante la ley. Los delincuentes deben estar donde corresponde: en la cárcel. Y quienes los protejan, también», subrayó en el mensaje en el que adjuntó una fotografía del juez flanqueado por dos policías fuertemente armados.

En un mensaje previo en redes sociales, el ministro Reimberg recordó que ya habían dicho que no permitirán «que la justicia haga lo que quiera, dando libertades a los grupos delictivos, y peor influenciando a otros jueces para que lo hagan».

«Hoy estamos cumpliendo con lo que hemos dicho. Estamos realizando un allanamiento que va a terminar en una detención. (…) Espero que con esto ya el sistema de justicia comience a hacer lo que es correcto», anotó en un video en redes sociales.

En un mensaje en X, en el que reproduce las declaraciones de John Reimberg recordando las advertencias, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, añadió: «Siempre lo he dicho: no vamos a tener paz en Ecuador hasta que acabemos con los operadores políticos y judiciales que le hacen el juego al crimen organizado”.

Reimberg es una de las figuras más visibles en la lucha contra la inseguridad que adelanta el Gobierno de Noboa, quien en enero de 2024 declaró al país bajo un estado de «conflicto armado interno» para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar «terroristas».

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior. EFE

sm/eav