Detienen a un peruano requerido por España con alerta roja por haber abusado de su nieta

1 minuto

Lima, 15 abr (EFE).- La Policía peruana detuvo en el norte del país a Evelindo López Díaz, requerido por las autoridades españolas con alerta roja por haber agredido sexualmente a su nieta menor en Madrid, desde el 2012 al 2018, informaron fuentes policiales a EFE.

El ciudadano peruano, de 76 años, fue arrestado este martes por la tarde en el distrito de Víctor Larco, en la ciudad de Trujillo, capital de la región de La Libertad, por personal de la División de Investigación de Alta Tecnología de dicha región e Interpol.

López Díaz vivía prácticamente escondido y usaba otro domicilio como fachada, pero fue capturado tras una labor de inteligencia policial, agregó la misma fuente.

El detenido ya cuenta con una condena de 11 años y seis de meses de prisión en España por el delito de agresión sexual a menor de edad y será trasladado en los próximos días a Madrid. EFE

pbc/fgg

(foto) (video)