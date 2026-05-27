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Detienen a un presunto cómplice del yihadista que apuñaló a un turista español en Berlín

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Berlín, 27 may (EFE).- Un presunto cómplice del islamista radical condenado por el apuñalamiento del turista español Iker B. en el Monumento a los Judíos de Europa Asesinados de Berlín en febrero de 2025 ha sido detenido este miércoles en la capital alemana, según informó la Fiscalía Federal germana.

Se trata de un ciudadano sirio que ha sido identificado como Khalaf A., el cual, según sospecha la Fiscalía, pudo haber incitado al agresor del turista vasco, Wassim Al Mussleh, a cometer el ataque.

Hasta ahora no había trascendido la posibilidad de que Al Mussleh, que el pasado marzo fue condenado a 13 años de prisión por tentativa de asesinato, lesiones graves y tentativa de pertenencia a la organización terrorista del Estado Islámico (EI), hubiera podido tener un cómplice.

La detención del sospechoso fue realizada por policías de la Oficina de Investigaciones Criminales regional de Berlín y en virtud de una orden del juez de instrucción del Tribunal Federal de Justicia emitida el pasado 19 de mayo.

Por el momento, está imputado por complicidad en un intento de asesinato y en un delito de lesiones graves y comparecerá este mismo miércoles ante el juez de instrucción, que decidirá sobre su ingreso en prisión preventiva.

Según la reconstrucción de los hechos de la Fiscalía, Khalaf A. estaba en contacto con Al Mussleh y pasó con él la tarde anterior a los hechos, cuando le incitó presuntamente a llevar a la práctica su intención de cometer un ataque de motivación islamista y antisemita.

El abogado del atacante recurrió en marzo ante el Tribunal Supremo (TS) de Alemania la sentencia a 13 años de prisión por el apuñalamiento del bilbaíno, que sufrió heridas graves en el cuello y la cara.

Al Mussleh era un refugiado sirio que se radicalizó a través de internet y viajó de Leipzig (este) a Berlín con la intención de atacar a turistas judíos o israelíes. Tenía 19 años en el momento de los hechos.

Según el diario Bild, el hombre detenido este miércoles tiene 37 años y reside en el barrio berlinés de Lichtenberg. EFE

cph/cae/jgb

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