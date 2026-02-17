Detienen a un salvadoreño en Honduras por transportar 89.000 dólares en un vehículo

Tegucigalpa, 17 feb (EFE).- Las autoridades de Honduras detuvieron a un ciudadano salvadoreño en posesión de 89.000 dólares en efectivo ocultos en un vehículo, por lo que será procesado por el presunto delito de lavado de activos, informó este martes la Policía Nacional.

La captura fue ejecutada por agentes de la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF) y la Dirección Nacional Policial Antidrogas durante una inspección en el punto de control La Corteza, en el municipio de El Triunfo, departamento de Choluteca, fronterizo con Nicaragua, indicó la Policía hondureña en un comunicado.

El detenido es un hombre de 37 años que conducía un vehículo tipo ‘pick up’ procedente de El Salvador y cuyo destino final era El Triunfo.

Según el informe policial, tras una inspección minuciosa, los agentes localizaron el dinero distribuido en tres fardos: dos con 30.000 dólares cada uno y un tercero con 29.000.

El ciudadano fue requerido «en flagrancia por suponerlo responsable del delito de lavado de activos, en perjuicio del orden socioeconómico y del Estado de Honduras», subrayó la institución.

El sospechoso fue puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes para que se inicie el proceso legal conforme a la ley hondureña.

Las leyes hondureñas permiten hasta 10.000 dólares como monto máximo de dinero que puede llevar una persona sin declarar, siempre que justifique su origen.

El Código Penal de Honduras estipula penas de hasta 13 años de prisión por el delito de lavado de activos. EFE

