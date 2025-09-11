The Swiss voice in the world since 1935

Detienen a una rusa por robar 223 tabletas de chocolate y comérselas

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Moscú, 11 sep (EFE).- Una mujer de 40 años ha sido detenida en Jabárovsk (Lejano Oriente ruso) por robar y comerse 223 tabletas de chocolate de una tienda, informó hoy el Ministerio de Interior ruso.

Según el comunicado oficial, las acciones de la mujer causaron un daño de 30.000 rublos (350 dólares) al local.

La detenida confesó que había cometido el robo para consumo propio.

Actualmente la mujer afronta una pena de cárcel de hasta dos años.

Hace unos días, dos adolescentes rusas de 15 y 16 años fueron amonestadas en la localidad siberiana de Prokópievsk por robar 77 helados de un puesto de venta callejero.

Las jóvenes, que daban un paseo nocturno por un parque, abrieron un refrigerador cubierto por una funda protectora y se llevaron 77 helados que se zamparon sin miramientos, precisó la Policía.

Tras la identificación de las infractoras, sus datos fueron registrados en la Policía y sus padres tendrán que responder ante la Justicia por «incumplimiento de sus obligaciones educativas».EFE

mos/ad

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
34 Me gusta
25 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR