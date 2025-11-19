Detienen a uno de los presuntos autores intelectuales de asesinato de alcalde en México

Ciudad de México, 19 nov (EFE).- Uno de los presuntos autores intelectuales de asesinato de presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, fue detenido, confirmó este miércoles el secretario de Seguridad Pública de México, Omar García Harfuch, quien dijo que el crimen está vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG.

En conferencia de prensa, el ministro detalló que ha sido identificado y detenido Jorge Armando ‘N’ como presunto autor intelectual del homicidio, que ha provocado una ola de indignación en el país, ocurrido en celebraciones del Día de Muertos en ese municipio del estado de Michoacán (oeste de México) .

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) también explicó que tras labores de inteligencia, revisión de cámaras de videovigilancia, entrevistas y análisis tecnológicos se pudo reconstruir la secuencia del ataque.

Jorge Armando ‘N’ es, según Harfuch, uno de los autores intelectuales y uno de los líderes de la célula delictiva que planeó el asesinato de Carlos Manzo.

“Esta detención representa un paso clave para desarticular la estructura criminal responsable de este ataque”, indicó, a la vez que reiteró que “no habrá impunidad” en la operación para desmantelar por completo a la célula.

Asimismo, informó de que dos de los implicados en el crimen, identificados como Fernando Josué ‘N’ y Ramiro ‘N’, aparecieron muertos el pasado 10 de noviembre sobre la carretera Uruapan, Paracho, en el estado de Michoacán (oeste de México), quienes acompañaron al agresor Víctor Manuel ‘N’, quien fue abatido en el lugar de los hechos.

García Harfuch precisó que los análisis a los dispositivos permitieron confirmar la participación del CJNG en la planificación y ejecución del crimen.

Según las indagatorias, los teléfonos revelaron un grupo de mensajería donde se coordinó en tiempo real la agresión.

“Se ordenó a los miembros colocarse en distintos puntos para dar seguimiento al alcalde y compartir su ruta y horarios”, citó el ministro.

Los mensajes también mostraron videos del sitio minutos antes y después del ataque, indicaciones para borrar conversaciones, coordinar rutas de escape y recoger a los participantes.

Asimismo, señaló que Grecia Quiroz, viuda de Manzo y actual presidenta municipal de Uruapan cuenta con seguridad proporcionada por la Secretaría de la Defensa Nacional, además de que existe un despliegue de las Fuerzas Armadas en todo el estado.

El asesinato de Manzo generó numerosas protestas tanto en Michoacán como en el resto de México, en medio de la violencia por el crimen organizado en varias regiones mexicanas. EFE

