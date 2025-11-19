Detienen a uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato de alcalde en México

1 minuto

Ciudad de México, 19 nov (EFE).- El secretario de Seguridad Pública de México, Omar García Harfuch, confirmó este miércoles que el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, está vinculado al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) al anunciar la detención de uno de los presuntos «autores intelectuales» del crimen que ha provocado una ola de indignación en el país.

En conferencia de prensa, el funcionario detalló que han identificado y detenido a Jorge Armando ‘N’ como presunto autor intelectual del homicidio ocurrido en la celebraciones del Día de Muertos en ese municipio del estado de Michoacán (oeste de México), y lo vinculó a un grupo delictivo de la zona relacionado con el CJNG. EFE

