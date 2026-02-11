Detienen al presunto asesino de un militar nicaragüense exiliado en Costa Rica

Autoridades de Costa Rica detuvieron este martes al presunto autor material del asesinato de un militar nicaragüense exiliado en este país ocurrido en 2025 y que según opositores fue ordenado por el gobierno de Nicaragua, informaron fuentes judiciales.

El mayor retirado Roberto Samcam, de 66 años, fue abatido a tiros el 19 de junio pasado en su vivienda en un suburbio de San José. Cuatro sospechosos de haber participado en el crimen fueron detenidos meses después, y estaba pendiente el arresto del hombre que habría accionado el arma.

Opositores nicaragüenses en el exilio acusan a los esposos y copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo de estar detrás del homicidio, mientras que un informe de un grupo de expertos de la ONU no descartó la participación del gobierno y el ejército de Nicaragua.

El supuesto autor material, de 21 años e identificado solo por sus apellidos Carvajal Fernández, fue detenido por policías en la localidad de San Isidro, en la periferia norte de la capital costarricense, dijo el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto.

«Podría ser la persona ejecutora del homicidio, es decir, la persona que acciona el arma contra la víctima», señaló el funcionario en un video.

Soto agregó que al sospechoso se le incautaron dos armas de fuego y que su arresto permite «clarificar (…) en un nivel importante el tema de los ejecutores materiales», para avanzar en la cuestión «más compleja» de la autoría intelectual.

El detenido será procesado por homicidio calificado, detalló el fiscal general de Costa Rica, Carlo Díaz.

Díaz declaró el año pasado al canal Teletica que una de las hipótesis «apunta a que este homicidio pudo haber sido ordenado por el ejército nicaragüense».

En una publicación en Facebook, la esposa de Samcam, Claudia Vargas, dijo que la investigación «llevará hasta los ejecutores intelectuales, hasta cruzar la frontera y llegar a los dictadores», en referencia a Ortega y Murillo.

Samcam, quien dialogaba frecuentemente con los medios para denunciar al gobierno de Managua, vivía con su esposa en Costa Rica desde 2018, año en que masivas protestas contra Ortega fueron violentamente reprimidas, con saldo de más de 300 muertos, según la ONU.

