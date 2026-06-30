Detienen al principal sospechoso del feminicidio de mujer de 66 años en Uruguay

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Montevideo, 30 jun (EFE).- El principal sospechoso del feminicidio de una mujer de 66 años en Montevideo fue detenido y declarará este martes ante la Fiscalía, mientras avanza la investigación que elevó a once los feminicidios registrados este año en Uruguay y a cuatro los ocurridos en junio.

Según informó este martes la Jefatura de Policía de Montevideo, el detenido es la pareja de la víctima, una mujer que fue hallada sin vida en su vivienda.

Tras el hallazgo este lunes, la fiscal a cargo de la investigación, Mirta Morales, se hizo presente en el domicilio de la fallecida y confirmó en rueda de prensa que se trató de «una muerte violenta», aunque la causa de aún se desconoce.

«No hay armas de fuego ni armas blancas, con la autopsia se va a saber mucho más», informó la fiscal.

Este sería el onceavo feminicidio en Uruguay en 2026, según el registro del sitio web Feminicidio Uruguay, que contabiliza los casos desde marzo de 2001 a la fecha.

La organización conceptualiza los feminicidios como «muertes violentas de mujeres por razones de género» y actualiza su base de datos a partir de notas en medios de prensa o «por denuncias de familiares o amistades de las víctimas».

El portal aclara que sus datos no siempre coinciden con los oficiales del Gobierno «por diferencias conceptuales o metodológicas».

Según esta base de datos, los diez casos previos corresponden a los asesinatos de mujeres de entre 18 y 82 años y solo en dos de estos casos el agresor fue imputado por «homicidio agravado por femicidio».

Los más recientes datos oficiales difundidos por el Ministerio del Interior indican que entre enero y octubre de 2025, 33 mujeres fueron asesinadas en Uruguay y que el 58 % de estos homicidios sucedieron en un contexto de violencia machista. EFE

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