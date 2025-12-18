Detienen al viceministro de Seguridad de Social de Brasil por supuesta corrupción

São Paulo, 18 dic (EFE).- La Policía Federal de Brasil detuvo este jueves al viceministro de Seguridad Social, Adroaldo Portal, en el marco de una operación anticorrupción que investiga desde principios de año millonarios desvíos irregulares en el sistema de pensiones.

El operativo, autorizado por la Corte Suprema, engloba 16 órdenes de prisión preventiva y 52 registros en los estados de São Paulo, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Minas Gerais, Maranhão y Brasilia, señaló la Policía Federal en un comunicado.

Uno de los objetivos de esos allanamientos fue el senador Weverton Rocha, del Partido Democrático Laborista (PDT, en sus siglas en portugués), sospechoso de participar en la trama destapada en el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS).

Rocha dijo en una nota que recibió «con sorpresa» el registro de su residencia y se puso a disposición de las autoridades.

El caso se refiere a un millonario fraude detectado a principios de este año en el seno del INSS y que puede alcanzar los 6.300 millones de reales (hoy unos 1.150 millones de dólares / 970 millones de euros).

Según las autoridades, ese dinero se habría desviado de las cuentas de jubilados y pensionistas entre 2019 y 2024, aunque se sospecha que esas prácticas fraudulentas pudieron haber comenzado incluso antes.

El dinero se descontaba directamente de las nóminas mediante diversos métodos, que incluían hasta el pago de créditos no solicitados, y era desviado a través de empresas u organismos que tenían convenios con el INSS para ofrecer ventajas o descuentos en algunos servicios a los jubilados.

La Policía Federal comenzó su investigación sobre la base de unas 130.000 denuncias de jubilados que tuvieron fondos sustraídos de sus cuentas, aunque sospechan que el número de víctimas del fraude puede ser mayor y superar los cuatro millones.

El escándalo también fue objeto de una comisión de investigación parlamentaria y llevó en mayo pasado a la dimisión del entonces ministro de Seguridad Social Carlos Lupi, pese a que no figura entre los sospechosos.

Tras la operación de este jueves, el actual titular de ese despacho, Wolney Queiroz, exoneró del cargo a su número dos, Adroaldo Portal, quien cumplirá arresto domiciliario, según determinó la Justicia.

«El Ministerio de la Seguridad Social y el INSS seguirán colaborando activamente con las investigaciones y actuando para recuperar los recursos desviados por este esquema», indicó la cartera en un comunicado. EFE

