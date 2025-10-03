Detienen con drogas y armas en Ciudad de México a un integrante del cartel Nuevo Imperio

2 minutos

Ciudad de México, 3 oct (EFE).- Autoridades mexicanas informaron este viernes de la detención de un hombre con varias dosis de droga, armas y un lanzagranadas durante un operativo en la alcaldía Azcapotzalco, en el noroeste de la Ciudad de México, y quien sería integrante del cartel Nuevo Imperio, que opera en el centro del país.

La acción fue coordinada entre policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC); agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de Marina (Semar) y de las Fiscalías federal y local, según detallaron las autoridades en un comunicado conjunto.

Los agentes realizaron un cateo en un domicilio «que era utilizado como punto de almacenamiento y venta de droga», ubicado en la calle cerrada de Heptano, de la colonia Santa Cruz Acayucan.

En el sitio, fue arrestado un hombre de 44 años en posesión de dos armas de fuego, un lanzagranadas y diversas dosis de droga, añadieron las agencias de seguridad.

Las mismas fuentes identificaron al detenido como Arián Michel Zapiain Islas, alias Terry, presunto integrante de la facción delictiva ‘los Mal Portados’ o ‘cartel Nuevo Imperio’.

Las autoridades atribuyen a esta agrupación delictiva la violencia derivada por la venta y distribución de droga, así como el cobro de préstamos “gota a gota”, ligados a prácticas violentas y de extorsión.

En el operativo, los agentes también aseguraron un lanzagranadas, un arma larga, una pistola con dos cargadores, una caja de cartón con diferentes artículos para armas de fuego y un vehículo.

Además, en el operativo se confiscaron dos recipientes con pastillas psicotrópicas y otro con varias dosis de cocaína, así como una bolsa de plástico transparente con varios envoltorios, dos refractarios de plástico y dos bolsas con cocaína.

Los agentes también hallaron distintos envases con cigarrillos de marihuana, cajas que contenían la misma hierba, una báscula gramera y una bolsa con diversas pastillas de color blanco, rosa y azul.

Finalmente, las autoridades señalaron -en el comunicado- que la acción responde al compromiso del Gabinete de seguridad del Gobierno mexicano de trabajar de manera estrecha con las autoridades locales «para detener a los generadores de violencia que causan daño a la sociedad e impedir que drogas lleguen a las calles del país». EFE

mjc/csr/jrg