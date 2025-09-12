The Swiss voice in the world since 1935

Detienen en aguas de Puerto Rico a 48 ciudadanos dominicanos, 16 haitianos y dos rumanos

San Juan, 12 sep (EFE).- La Guardia Costera de Estados Unidos detuvo a 48 ciudadanos dominicanos, 16 haitianos y dos rumanos que intentaban entrar a Puerto Rico, informó este viernes este organismo.

La detención de estas personas, que se realizó en el Canal de la Mona, al oeste de la isla caribeña, se produjo tras ser avistadas por oficiales de la División de Mar y Tierra de Protección del Caribe de la Patrulla Fronteriza de EE.UU., que detectaron una sospechosa embarcación ligera en aguas de Aguadilla, en el noroeste de Puerto Rico.

Los oficiales alertaron a los guardacostas en San Juan para que zarparan con su embarcación ‘Heriberto Hernández’ y detuvieran a la sospechosa nave. Al acercarse a la embarcación, los guardacostas desembarcaron a los 66 migrantes.

El grupo de indocumentados constó de 41 dominicanos y 7 dominicanas, 13 haitianos y tres haitianas y dos rumanos.

Los migrantes fueron repatriados a San Pedro de Macorís, en República Dominicana. EFE

