Detienen en Argentina al líder de una banda criminal peruana

Buenos Aires, 18 nov (EFE).- La Policía Federal de Argentina detuvo a Deivi Junior Romero Ullilen, requerido por la Justicia de Perú y acusado de liderar ‘Los compadres’, una organización criminal peruana dedicada al narcotráfico y la extorsión, informaron este martes fuentes oficiales.

Romero Ullilen, apodado ‘el jorobado Deivid’, registraba un pedido de captura internacional con notificación roja.

Según informó el Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina, Romero Ullilen, de nacionalidad peruana, fue detenido en la vía pública en Buenos Aires, donde alquilaba un «amplio y lujoso» apartamento en el barrio capitalino de Recoleta.

Durante el procedimiento, se incautó dinero en efectivo en moneda argentina y extranjera, tarjetas de crédito, un documento a nombre de Romero Ullilen, una licencia de conducir peruana y tres tarjetas de teléfono SIM.

El detenido quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 12, a cargo del juez Julián Ercolini, a la espera del proceso de extradición a Perú.

Según indicó el Ministerio de Seguridad argentino, Romero Ullilen es señalado como el líder de ‘Los compadres’ «con rol de coordinación, promoción y dirección de múltiples delitos orientados a obtener hegemonía frente a organizaciones rivales y asegurar el control territorial para la explotación de actividades ilícitas junto a otros hampones peruanos».

«Está acusado también de impartir órdenes para asesinar a miembros de su propia organización, a empresarios, y de facilitar armas y vehículos utilizados por sus cómplices para ejecutar los ataques», señala el comunicado.

La investigación en Argentina se inició tras una solicitud de colaboración por parte de la Policía Nacional del Perú. EFE

