Detienen en Bogotá a uno de los autores intelectuales del crimen de Fernando Villavicencio

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Bogotá, 18 mar (EFE).- Las autoridades colombianas detuvieron este miércoles en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá a Ángel Esteban Aguilar Morales, alias Lobo Menor, miembro de la banda criminal Los Lobos y señalado como uno de los autores intelectuales del magnicidio del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio en 2023.

«La detención se produjo en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá, cuando Aguilar Morales arribó en un vuelo procedente de México. El individuo intentaba evadir los controles migratorios utilizando una identidad falsa como ciudadano colombiano», señaló Migración Colombia en un comunicado. EFE

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