Detienen en Cancún al hermano de un empresario buscado por lavado de dinero en México

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Ciudad de México, 10 jul (EFE).- Las autoridades mexicanas arrestaron en la ciudad turística de Cancún (sureste) a Alejandro Álvarez Puga, hermano del empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, quien cuenta con una orden de detención en el país norteamericano por una trama de lavado de dinero junto a su esposa, la presentadora de televisión Inés Gómez Mont.

Según el Registro Nacional de Detenciones, el individuo fue detenido por agentes de Policía Federal Ministerial la noche del jueves en el estado mexicano de Quintana Roo, tras lo que fue puesto a disposición del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, localizado en Ciudad de México.

Por el momento, la Fiscalía General de la República (FGR) no se ha pronunciado públicamente sobre el arresto, pero Alejandro Álvarez Puga está acusado de formar parte (junto a su hermano y cuñada) de una red criminal que recurría a empresas fantasmas que facilitaban a terceras personas la evasión de impuestos, el desvío de recursos públicos y el lavado de dinero.

Por estos hechos, la presentadora Inés Gómez Mont y su esposo cuentan con una orden de detención por delitos de peculado o malversación de fondos, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, que ascienden a los 3.000 millones de pesos (más de 160 millones de dólares).

Víctor Manuel Álvarez Puga ya estuvo un tiempo recluido en un centro de detención de Miami por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), pero el nombre del abogado fue dado de baja del registro de detenidos.

En la actualidad, la pareja permanece en paradero desconocido y prófugos de la justicia mexicana, que emitió una ficha roja en la Interpol para lograr su arresto.

Previamente, el Gobierno de México había solicitado su extradición para hacer frente a las acusaciones de lavado de dinero o delincuencia organizada.

El caso ha despertado atención mediática en México debido a la popularidad de Gómez Mont con programas de espectáculos como Ventaneando, de TV Azteca, mientras que en Estados Unidos acaparó titulares cuando apareció en una conferencia de prensa vestida de novia para pedirle matrimonio al quarterback de la NFL Tom Brady en 2008, en una broma planeada. EFE

des/csr/lpm