Detienen en Colombia a alias ‘Balín’, jefe de la banda criminal panameña Los SAM 23

1 minuto

Bogotá, 30 ene (EFE).- La Policía colombiana detuvo en Medellín a un hombre identificado con el alias de ‘Balín’, quien es el máximo jefe de la banda criminal panameña Los SAM 23 y está pedido con notificación roja de Interpol por las autoridades de su país.

Así lo informó este jueves el director de la Policía colombiana, general William Rincón, quien señaló en la red social X que la institución que dirige logró «la retención por notificación roja de alias Balín, máximo cabecilla de la estructura criminal Los SAM 23 o Jordan 23».

«Este sujeto es requerido por las autoridades panameñas por delitos contra la seguridad colectiva en la modalidad de asociación ilícita (pandillerismo)», agregó el oficial.

Durante la operación en la que fue detenido el jefe criminal, también fueron capturadas otras cinco personas, incautadas tres armas de fuego y decomisados «cinco equipos móviles».

En mayo del año pasado, la Policía colombiana también detuvo en Medellín a Jorge Antonio Zurita, alias ‘Gordo pibe’, un panameño requerido con notificación roja de la Interpol y uno de los diez delincuentes más buscados de Panamá por los delitos de narcotráfico y blanqueo de capitales.

Zurita era el cabecilla de la banda panameña Kill the nasty y asesor financiero de la organización criminal Los SAM 23 de Panamá, ambas con vínculos a redes de narcotráfico transnacionales con presencia en Colombia. EFE

jga/gad