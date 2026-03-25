Detienen en Colombia a un español pedido por su país por supuestamente abusar de un menor

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Bogotá, 24 mar (EFE).- Las autoridades de Colombia detuvieron en Cota, municipio aledaño a Bogotá, al ciudadano español Víctor Torres, que está pedido por su país por supuestamente haber abusado sexualmente de un menor de 13 años, informó este martes Migración Colombia.

«El extranjero, quien se encontraba oculto en Colombia y en condición migratoria irregular desde hacía más de tres años, fue detectado gracias a una alerta en los sistemas de la entidad», detalló Migración Colombia en un comunicado.

Según la autoridad migratoria, Torres trabajaba en una empresa industrial en la que prestaba servicios de ingeniería en las afueras de Bogotá.

«El procedimiento se llevó a cabo en el municipio de Cota, tras establecerse que el ciudadano se había hospedado en el mismo sector, lo que permitió su ubicación y la activación inmediata de los protocolos de verificación correspondientes», agregó la información.

El hombre estaba requerido con circular roja de la Interpol como presunto responsable del «delito continuado de abuso sexual con menor de edad de 13 años», por lo que una vez fue confirmada la orden de captura internacional fueron realizados «los trámites judiciales y administrativos necesarios en el marco de la cooperación internacional».

«La entidad intensifica los operativos de verificación migratoria en el país. Actuamos para garantizar la seguridad (…) Estas acciones tienen un énfasis especial en la identificación de posibles casos de trata de personas y en la protección de niños, niñas y adolescentes, quienes son prioridad en nuestra labor institucional», señaló la directora de Migración Colombia, Gloria Arriero. EFE

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