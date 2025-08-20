Detienen en Ecuador a tres personas por el asesinato de un empresario

2 minutos

Guayaquil (Ecuador), 20 ago (EFE).- Tres personas fueron detenidas en Ecuador por estar presuntamente vinculadas con el asesinato de Édgar Aguayo, presidente de la Cámara de Comercio de Esmeraldas, municipio norteño ubicado en la provincia del mismo nombre, fronteriza con Colombia, informó este miércoles la Fiscalía.

El crimen ocurrió la mañana del lunes, cuando Aguayo se encontraba en los exteriores de su negocio. Individuos llegaron hasta el sitio y le dispararon en al menos dos ocasiones, lo que causó conmoción en el sector.

La Fiscalía señaló este miércoles que se habían ordenado varias diligencias dentro del caso y que en las próximas horas se resolvería la situación jurídica de los sospechosos.

Aguayo era empresario y dirigente gremial desde hace varios años, y de acuerdo a medios locales, recientemente había liderado una gran feria que se había convertido en una importante plataforma para negocios locales y emprendedores.

Otros gremios empresariales como la Cámara de Comercio de Guayaquil, la ciudad más grande del país, o la de Quito, la capital, lamentaron el asesinato y condenaron los actos de violencia que «atentan contra la vida, la paz y la seguridad de todos los ciudadanos».

Este lunes, el Ministerio de Defensa anunció el despliegue de 2.000 militares para reforzar las operaciones en cuatro provincias que considera clave en la lucha contra el crimen organizado, entre ellas Esmeraldas.

Ecuador atraviesa una escalada de violencia sin precedentes, propiciada por el incremento de la actividad de bandas criminales organizadas, lo que llevó al presidente del país, Daniel Noboa, a declarar en enero de 2024 un «conflicto armado interno» contra estos grupos armados, a los que pasó a denominar como «terroristas».

Entre enero y junio de este año, el país andino tuvo el semestre más violento desde que se tienen registros, con 4.619 homicidios según datos del Ministerio del Interior, lo que supone un incremento del 47 % respecto al mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 3.143 asesinatos. EFE

cbs/fgg/enb