Detienen en Ecuador a tres tailandeses por tráfico de iguanas endémicas de Galápagos

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La policía de Ecuador detuvo a tres tailandeses por el presunto tráfico ilegal de 12 iguanas marinas de Galápagos, una especie endémica del archipiélago Patrimonio Natural de la Humanidad, informó el miércoles el Ministerio de Energía y Ambiente.

Las autoridades hallaron los animales durante una inspección en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo en Guayaquil (suroeste) la noche del martes. De las 12 iguanas, una murió.

Las demás presentan «afecciones físicas» debido a que eran transportadas con sus patas «amarradas» y «envueltas en medias nylon dentro de bolsos de mano», señaló la cartera en un comunicado.

Un perro detector especializado en fauna silvestre dio la señal de alerta en el aeropuerto.

El equipaje en el que iban las iguanas marinas (Amblyrhynchus cristatus) tenía como «destino a Asia», informó la Policía.

La justicia dictó prisión preventiva contra los tres tailandeses por el presunto tráfico de especies, que Ecuador castiga hasta con tres años de cárcel.

Las iguanas marinas de Galápagos son las únicas en el mundo con capacidad de bucear y pueden permanecer sumergidas hasta 60 minutos.

Estos animales están distribuidos por todo el archipiélago. Las más grandes están en el oeste de las islas y las más pequeñas al sur.

En el archipiélago también habitan tres variedades de iguanas terrestres.

La policía investiga ahora las posibles rutas del tráfico de especies desde Galápagos y cómo los tres hombres lograron burlar los estrictos controles en el aeropuerto de las islas, ubicadas a 1.000 km de la costa continental de Ecuador.

pld/cr