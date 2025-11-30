Detienen en Ecuador a un hombre con explosivos procedentes de Perú que iban a Colombia

Guayaquil (Ecuador), 29 nov (EFE).- La Policía ecuatoriana detuvo este sábado a un hombre que transportaba en un camión «grandes cantidades de material explosivo de alto poder destructivo» que provenía de Perú y que tenía como destino final Colombia, señaló el ministro del Interior, John Reimberg.

El hombre fue detenido en el municipio de Ibarra, de la provincia norteña de Imbabura, y, según explicó Reimberg, la modalidad de adquisición de dichos explosivos está dentro de «un esquema de tráfico internacional ilícito de armas, municiones y explosivos no autorizados».

Los explosivos son ingresados clandestinamente a Ecuador desde Perú y posteriormente cruzan todo el país hacia la provincia norteña de Carchi, en la frontera con Colombia.

«Finalmente (van) a territorio colombiano, donde serían empleados por grupos armados irregulares en la ejecución de acciones terroristas», precisó el ministro en su cuenta de la red social X.

Al hombre se le incautó emulsión encartuchada que está clasificado como «explosivo inestable y de alta peligrosidad», según indicó el ministro, que agregó que el detenido fue llevado ante la justicia para su debido procesamiento.

Ecuador se encuentra desde 2024 bajo un «conflicto armado interno» declarado por el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que se le atribuye la escalada de violencia que vive en los últimos años el país andino.

Estos grupos están dedicados principalmente al narcotráfico, pero en los últimos años han diversificado sus operaciones hacia las extorsiones, los secuestros, la minería ilegal y el tráfico de armas y explosivos. EFE

