Detienen en Ecuador a venezolano que intentó quemar a su pareja e hijos dentro de su casa

1 minuto

Guayaquil (Ecuador), 6 sep (EFE).- La Policía de Ecuador detuvo a un ciudadano de nacionalidad venezolana que intentó prender fuego a la casa en la que estaban su pareja e hijos, ubicada en el norte de Quito, según informó este sábado la institución.

Los agentes recibieron una alerta del servicio de emergencias ECU-911 por un caso de violencia en entorno familiar y al llegar al sitio vieron que el hombre, identificado como César Medina, había rociado la vivienda con gasolina y aparentemente pretendía incendiarla con su pareja y sus dos hijos en el interior.

El hecho ocurrió después de que Medina y la mujer tuvieron una fuerte pelea, de acuerdo con medios locales.

El mayor Santiago Garzón, jefe policial de la zona, explicó que cuando llegaron al lugar vieron desde el exterior que el hombre buscaba prender unos cilindros de gas y tenía encendedores y velas a su alrededor. Además, el sujeto se negaba a salir pese a la insistencia de los equipos de emergencia.

Cuando los agentes decidieron ingresar a la casa, el hombre empezó a prender el fuego para provocar un explosión, «pero con la ayuda de los bomberos pudimos neutralizarlo», añadió Garzón.

Los policías lograron sacar con vida del inmueble y poner a salvo a la mujer y a los dos menores.

El hombre fue trasladado a un hospital para una revisión médica y posteriormente detenido por el delito de intento de asesinato, para luego ser conducido a la unidad de flagrancia, para su procesamiento. EFE

cbs/jrg