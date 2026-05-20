Detienen en el centro de México a 6 funcionarios acusados de integrar una red de extorsión

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(Actualiza con declaraciones del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana)

Ciudad de México, 20 may (EFE).- Agentes de las fuerzas de seguridad de México detuvieron este miércoles a seis personas que tienen o tuvieron responsabilidades públicas en municipios del estado de Morelos (centro) durante un operativo contra una supuesta red de corrupción y extorsión con vínculos con el crimen organizado.

Dos de los detenidos serían el presidente municipal de Atlatlahucan y un exalcalde de Yecapixtla, dos municipios de Morelos, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, en su cuenta de X.

En una rueda de prensa posterior, García Harfuch precisó que el operativo logró el arrestó de cuatro personas más aparte de los ya mencionados y que son funcionarios del municipio de Cuautla (Morelos): Horacio ‘N’, secretario municipal y antiguo aspirante a presidente del municipio; Pablo Adrián ‘N’, empresario y oficial mayor; Jonathan ‘N’, tesorero; y Arisbel Rubí, excandidata a la alcaldía.

«Asimismo, se informa que continúa la búsqueda de Jesús N, presidente municipal de Cuautla, para cumplimentar el mandamiento judicial correspondiente», añadió el secretario de Seguridad sobre el dispositivo de 1.000 efectivos de la Guardia Nacional.

Según explicó, estos individuos formarían parte de una red de corrupción y extorsión de funcionarios públicos y actores económicos o sociales vinculada a un operador del Cartel de Sinaloa.

De forma paralela, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incluirá en la lista de personas bloqueadas a 32 sujetos (22 personas físicas y 10 personas morales) relacionadas con esta red.

«Entre ellos se encuentran presidentes municipales, funcionarios del Ayuntamiento de Cuautla, actores económicos, políticos y sociales presuntamente vinculados con un operador regional del Cartel del Pacífico (Cartel de Sinaloa) en la región oriente de la entidad, a quien habrían brindado facilidades de operación», afirmó.

El encargado de la estrategia de seguridad en México indicó que, con acciones como estas, el Gobierno federal demuestra «todos los días acciones contundentes contra el crimen organizado».

Además, confirmó que las personas detenidas e investigadas estarían relacionadas con un líder del Cartel de Sinaloa en la zona oriente de Morelos que se llama Júpiter Araujo, alias El Barbas.

En estos arrestos participaron efectivos de la SSPC, Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional, con información del Centro Nacional de Inteligencia.

Y forman parte de la llamada ‘Operación Enjambre’, un operativo federal que lucha contra la infiltración del crimen organizado en las administraciones locales del país y que logró la detención de más de 70 funcionarios públicos desde su puesta en marcha, a finales del 2024. EFE

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