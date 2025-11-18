Detienen en el este de México a ocho presuntos delincuentes con drogas y armas

Ciudad de México, 18 nov (EFE).- Autoridades mexicanas detuvieron este martes en Macuspana y Jalpa, en el estado de Tabasco (este), a ocho presuntos delincuentes, a quienes les decomisaron armas y droga.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) precisó que entre los detenidos se encontraba Luis Alberto ‘N’, quien contaba con una orden de aprehensión por delitos de narcomenudeo y porte de armas de fuego.

La detención del sujeto se dio durante un operativo en el municipio de Jalpa.

Según el reporte, al momento de la detención, al sujeto en mención se le incautaron veinte dosis de piedra (crack), quince de marihuana, dinero en efectivo, una motocicleta y un arma larga de fuego.

El otro operativo se desarrolló en el municipio de Macuspana, luego de que elementos de seguridad observaron a personas que intercambiaban bolsas y para descartar alguna conducta ilícita, se aproximaron para verificar la situación.

“Los individuos al notar la presencia de los agentes de la ley emprendieron la huida y realizaron detonaciones de arma de fuego, por lo que se les dio alcance y fueron detenidas siete personas, a las que se les aseguraron diversas dosis de marihuana, cinco armas de fuego cortas y ocho equipos telefónicos”, apuntó la SSPC.

A los detenidos se les leyeron sus derechos constitucionales y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación legal y abrirá la carpeta de investigación del caso.

En los operativos participaron elementos de la SSPC, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de la Secretaría de Marina (Semar), de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Guardia Nacional (GN), junto con agentes de la Secretaría de Seguridad y de Protección Ciudadana (SSyPC) y la Fiscalía General del Estado, ambas de Tabasco.

Desde febrero, el Gobierno de México, gracias a la ‘Operación Frontera Norte’ -acordada con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para evitar los aranceles a México- ha detenido a más de 9.000 personas y se han confiscado casi 110 toneladas de droga, entre ellas 494 kilogramos de fentanilo. EFE

csr/jrg