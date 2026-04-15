Detienen en España a un narcotraficante prófugo condenado en Francia

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El narcotraficante francés Walid Bara, presunto miembro de la banda criminal DZ Mafia y que estaba fugado desde hacía dos años, fue detenido en Madrid horas después de ser condenado en Francia por su implicación en un doble asesinato.

Una operación conjunta de las policías española y francesa permitió detener a este hombre de 39 años, que tenía un amplio historial delictivo.

El martes, el tribunal penal de Aix-en-Provence (sur de Francia) lo condenó a 25 años de prisión por su participación en un doble asesinato relacionado con rivalidades entre narcotraficantes.

Prófugo desde 2024, Bara era objeto de cuatro órdenes europeas de detención «por homicidio, tráfico de drogas y pertenencia a una organización criminal», precisó la policía española en un comunicado.

En Madrid, según la misma fuente, «vivía aislado, tomando múltiples precauciones para no ser localizado y utilizando múltiples identidades».

Bara, juzgado en ausencia, fue condenado como uno de los autores intelectuales de los asesinatos cometidos en 2019, antes de la aparición de la DZ Mafia y su implantación en el mundo del narcotráfico.

Los jueces condenaron a cinco hombres, entre ellos uno de los supuestos jefes del grupo criminal, Gabriel Ory, mientras que otro supuesto líder de la organización, Amine Oualane, fue absuelto.

En el momento de su detención, Bara estaba «en posesión de documentos falsos» para eludir a las fuerzas de seguridad, según la policía española.

A pesar de su imputación en cuatro casos, incluidos tres ajustes de cuentas, había sido puesto en libertad en mayo de 2024 debido a una serie de irregularidades procesales.

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