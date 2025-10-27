Detienen en este de México a jefe de plaza de Cartel Jalisco Nueva Generación

2 minutos

Ciudad de México, 27 oct (EFE).- Autoridades mexicanas detuvieron este lunes en el municipio de Tierra Blanca, Veracruz (este del país) a Rafael ‘N’, identificado como jefe de plaza en dicho lugar de un grupo criminal ligado al Cartel Jalisco Nueva Generación y que estaría relacionado con los delitos de extorsión, secuestro y robo con violencia.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana precisó que en el operativo se catearon tres domicilios en las colonias Hojas de Maíz y la carretera federal Tinaja – Tierra Blanca.

En total, se aseguraron cuatro armas de fuego largas, 166 cartuchos, seis granadas, 39 vehículos, nueve tractocamiones, seis camiones de volteo, dos vehículos tipo pipa, dos remolques, dos retroexcavadoras, una camioneta tipo redilas y cinco motocicletas, una contadora de billetes, cinco cámaras fotográficas, una videocámara, 17 equipos telefónicos, dinero en efectivo y otros aparatos electrónicos.

Fuentes de seguridad identificaron al principal detenido como Rafael Osorio Uscanga, alias El Fallo, identificado como jefe de plaza en dicho municipio, afín al Cartel de Jalisco Nueva Generación, relacionados con los delitos de extorsiones, secuestros y robos con violencia en la zona.

“Lo asegurado representa una afectación económica de más de 45 millones de pesos (unos 2,5 millones de dólares) y una merma logística a las operaciones de esa facción en la región al haber asegurado vehículos, maquinaria y diverso equipo”, señalaron las fuentes.

En el operativo participaron elementos de las Secretarías de Marina (Semar), de la Defensa Nacional (Defensa), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), la SSPC, la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado. EFE

csr/nvm