Detienen en Francia a una hija del expresidente tunecino Ben Alí

afp_tickers

2 minutos

Una de las hijas del expresidente tunecino Zine El Abdine Ben Alí, derrocado en 2011 durante las protestas de la Primavera Árabe, fue detenida en Francia a petición de Túnez, indicó este martes a AFP una fuente judicial.

Halima Ben Alí comparecerá el miércoles ante la justicia para que le comunique la solicitud de detención y decida si la encarcela o la deja en libertad condicional, a la espera de una futura decisión sobre su extradición a Túnez, según esta fuente.

Por el momento, se desconoce de qué la acusan las autoridades tunecinas.

«Mi clienta es víctima de una persecución de Túnez, de un acoso sin precedentes», denunció a AFP Samia Maktouf, su abogada.

Según esta última, la hija de Ben Alí es objeto de una notificación roja de Interpol emitida por Túnez por acusaciones de malversación de fondos.

La treintañera ya había sido detenida a petición de Túnez en 2018 en Italia, pero había conseguido su liberación, indicó la letrada.

«Mi clienta nunca ha cometido ningún delito y abandonó Túnez cuando aún era menor de edad», a los 17 años, aseguró la abogada. «Tratan de vengarse del antiguo jefe de Estado, su padre, a través de ella. Confiamos plenamente en que la justicia francesa hará triunfar el derecho», añadió.

El 14 de enero de 2011, Zine El Abidine Ben Alí huyó de su país tras 23 años en el poder como resultado de una revuelta popular desencadenada por la inmolación en diciembre de 2010 de un vendedor ambulante, exasperado por la pobreza y las humillaciones policiales.

El exlíder autócrata, que gobernó el país norteafricano entre 1987 y 2011, murió a los 83 años en 2019 y pasó los últimos años de su vida en el exilio en Arabia Saudita.

amb-cco-tjc/sag/mb