The Swiss voice in the world since 1935

Detienen en Georgia a ex ministro de Defensa por corrupción y lavado de dinero

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Tiflis, 11 sep (EFE).- El ex ministro de Defensa de Georgia Dzhuansher Burchuladze fue detenido este jueves por el Servicio de Seguridad del Estado acusado de corrupción, lavado de dinero y utilizar los ingresos para comprar un inmueble en España por 544.000 euros.

El jefe de la Agencia Anticorrupción, Emzar Gagnidze, anunció la detención del ex ministro en una rueda de prensa celebrada este jueves.

Las autoridades acusan a Burchuladze de haberse confabulado con su viceministro y jefe del departamento de compras de la dependencia castrense para comprar un equipo de resonancia magnética a precio inflado, con lo cual causó pérdidas de más de un 1,3 millones de lari (480.000 dólares) a Defensa, entre otros delitos.

Según Gagnidze, «en enero de este año la familia del ex ministro compró un terreno con una casa en la provincia española de Málaga por un valor de 544.000 euros».

Por el delito imputado, Burchuladze podría enfrentar una condena de 9 a 12 años de prisión.EFE

mv-mos/rod

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
34 Me gusta
25 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR