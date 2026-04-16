Detienen en Guatemala a un hondureño reclamado por su país por defraudación fiscal

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Ciudad de Guatemala, 16 abr (EFE).- Las fuerzas de seguridad de Guatemala capturaron este jueves en el principal aeropuerto del país a un ciudadano hondureño, quien es requerido por la justicia de su nación por el delito de defraudación fiscal, informaron fuentes oficiales.

El detenido, identificado únicamente como Pedro ‘N’, de 46 años, fue interceptado por agentes de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (Dipafront) en las instalaciones del Aeropuerto Internacional La Aurora, en la capital guatemalteca.

La Policía Nacional Civil (PNC) informó en sus canales oficiales que la detención responde a una orden de captura con fines de extradición emitida el pasado 26 de febrero.

El sindicado fue señalado por las autoridades de Honduras por su presunta vinculación en una red de defraudación al fisco en ese país.

Tras su captura, el ciudadano hondureño fue puesto a disposición del juzgado correspondiente para iniciar el proceso legal que determine su entrega a las autoridades de su país, conforme a los tratados vigentes.

El Ministerio de Gobernación (Interior) publicó que, con este arresto, Guatemala suma un total de 23 personas capturadas con órdenes de extradición en lo que va de 2026.

De ese total, 14 personas son requeridas por delitos relacionados con el narcotráfico, mientras que las otras nueve son reclamadas por ilícitos de diversa índole. EFE

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