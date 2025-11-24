Detienen en La Habana a un español condenado por violar a una menor

La Habana, 24 nov (EFE).- Las autoridades cubanas han detenido en La Habana al ciudadano español Martiño Ramos Soto, condenado a 13 años y medio de cárcel en su país por violar a una menor de edad, según ha podido confirmar este lunes EFE.

La Policía Nacional Revolucionaria (PNR) arrestó hace unos días en la capital cubana a Ramos, para quien el Gobierno de España había solicitado ya formalmente su extradición después de que lo pidiese la Audiencia Provincial de Ourense el 31 de octubre.

Ramos Soto es uno de los diez nombres de reclamados por la Justicia española cuya localización y arresto es prioritaria para la Sección de Fugitivos que, precisamente este lunes, ha pedido la colaboración ciudadana para recabar posibles pistas. EFE

