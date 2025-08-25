The Swiss voice in the world since 1935

Detienen en México a hombre requerido en EEUU por asociación con distribuidores de drogas

Ciudad de México, 25 ago (EFE).- Autoridades mexicanas anunciaron este lunes la detención en Colima, en el oeste del país, de José Luis ‘N’, requerido por los Estados Unidos por ser uno de los principales operadores de un grupo criminal vinculado a la distribución de droga.

En un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), señaló que el detenido es identificado como uno de los principales operadores de un grupo criminal en la región.

El arresto, abundó, fue resultado del intercambio de información y de labores de inteligencia, a través de lo cual se localizó la zona de movilidad del sujeto por lo que las fuerzas de seguridad mexicanas implementaron vigilancias fijas y recorridos de seguridad en la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez hasta localizarlo e identificarlo en la avenida Benito Juárez.

«Una vez confirmada su identidad se procedió a la detención para ejecutar una orden de aprehensión provisional con fines de extradición a Estados Unidos por delitos contra la salud y asociación delictuosa», señaló el texto.

La operación involucró a elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional (GN), con el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

La SSPC reportó el 12 de agosto más de 29.000 arrestos en México por delitos de alto impacto desde el 1 de octubre de 2024, cuando empezó la Administración de Claudia Sheinbaum, quien asumió tras el récord de más de 196.000 asesinatos en el gobierno de su predecesor y copartidario, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). EFE

