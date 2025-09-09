The Swiss voice in the world since 1935

Detienen en México a un influyente vicealmirante por un masivo robo y por tráfico de combustible

Las autoridades mexicanas detuvieron a un vicealmirante y a cinco marinos en activo, así como a exfuncionarios y empresarios, vinculados con una red de tráfico de combustible robado, una práctica delictiva que prospera en el país, informaron este domingo.

El  robo de gasolinas, conocido popularmente como «huachicoleo», se ha convertido en una de las principales actividades del crimen organizado en México. El hidrocarburo se suele extraer de los ductos de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex).

Los detenidos son el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y otras 13 personas, cinco de ellas militares de la Marina mexicana, anunció el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, en rueda de prensa.

Sus arrestos están relacionados con la incautación en marzo de 10 millones de litros de diésel robado en el fronterizo estado de Tamaulipas, en el norte del país, precisó. 

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho una de sus prioridades el combate a la corrupción, una lacra para México.

El vicealmirante Farías Laguna llegó a desempeñarse como secretario particular del jefe de Estado Mayor General de la Armada y, de acuerdo con medios mexicanos, era cercano al almirante Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), predecesor de Sheinbaum y compañero de partido.

Las investigaciones vinculadas con este decomiso, «uno de los más grandes en la historia reciente», revelaron la existencia de «una organización dedicada al robo y comercialización ilegal de hidrocarburos» integrada por autoridades y empresarios, añadió Harfuch.

Entre las personas arrestadas también se hallan exfuncionarios de aduanas, indicó el secretario.

«Estos golpes de timón son necesarios para defender nuestro compromiso con la sociedad. (…) Por ningún motivo toleraremos la corrupción», declaró el actual secretario de Marina, Raymundo Morales, en la misma rueda de prensa.

El secretario de Seguridad detalló que la «estructura criminal» capturada utilizaba documentos apócrifos para facilitar el traslado de combustible robado con la participación de empresas de transporte, agencias aduanales y funcionarios.

