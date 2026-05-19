Detienen en México al sospechoso del asesinato de diez personas, tres de ellas menores

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Ciudad de México, 19 may (EFE).- Un hombre sospechoso del asesinato de diez personas, incluidos dos menores y una bebe, en un ataque armado ocurrido en el municipio mexicano de Tehuitzingo el pasado domingo fue detenido ayer por las autoridades, anunció hoy Idamis Pastor, fiscal general del estado de Puebla, en el centro del país.

«La persona asegurada (arrestada) quedó a disposición de la autoridad ministerial», indicó en rueda de prensa la fiscal, quien agregó que continúan las investigaciones «para el esclarecimiento de los hechos y la determinación de la responsabilidad».

Aunque no proporcionó la identidad del detenido, la representante del ministerio público aseguró que la principal hipótesis de las autoridades es que el motivo del ataque armado fue un «problema familiar», pues siete de las diez víctimas formaban parte de la misma familia. Las tres restantes eran trabajadores mecánicos.

Todas las víctimas fueron por heridas de bala, excepto la bebé, que murió por asfixia al ser protegida por su madre.

El ataque ocurrió en un rancho familiar ubicado en Tehuitzingo, un municipio del estado de Puebla de unos 11.000 habitantes.

Según medios locales, el detenido por la masacre es Juan Manuel ‘N’, alias ‘El Pony’, quien en el momento de la detención circulaba en una motocicleta y portaba sustancias ilegales.

La prensa identifica al sospechoso como sobrino de Cecilio Flores, una de las víctimas y miembro del grupo criminal Los Chetos.

El estado de Puebla ha registrado en el último tiempo diversos episodios de violencia armada, algunos de los cuales están vinculados con actividades del crimen organizado. EFE

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