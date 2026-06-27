Detienen en Medellín a colombiano con 9 órdenes de captura por homicidios y extorsiones

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Bogotá, 27 jun (EFE).- Las autoridades colombianas detuvieron en Medellín a Alexander Antonio Pereira, uno de los delincuentes más buscados del país, requerido mediante alertas roja y azul de la Interpol en 196 países y con nueve órdenes de captura vigentes por delitos como homicidio, concierto para delinquir, tráfico de armas y de estupefacientes.

Migración Colombia informó este sábado que el hombre, de 37 años, fue detenido en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, que sirve a Medellín, tras ser expulsado de Panamá, país al que había ingresado de manera irregular con documentación falsa.

Según la investigación, Pereira Castro es el principal cabecilla de la organización delincuencial Oficina de la Costa, con presencia en Cartagena de Indias (norte), desde donde presuntamente coordinaba extorsiones contra comerciantes y homicidios por encargo al servicio de otras organizaciones criminales.

La Fiscalía General colombiana informó además que un juez le impuso cárcel preventiva por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado y extorsión agravada, aunque no aceptó los cargos.

De acuerdo con el ente investigador, la organización criminal operaba desde julio de 2023 y exigía pagos millonarios a comerciantes del perímetro urbano de Cartagena.

La Fiscalía aseguró que Pereira Castro presuntamente realizaba las exigencias económicas mediante llamadas telefónicas y mensajes de texto y, posteriormente, otros integrantes de la organización entregaban panfletos intimidatorios en los establecimientos para exigir el pago bajo amenazas de atentar contra las víctimas o sus familiares.

La directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, destacó que desde agosto de 2022 la entidad ha entregado a las autoridades a más de 3.200 personas detectadas durante los controles migratorios, de las cuales más de 300 tenían alertas vigentes de Interpol. EFE

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