Detienen en oeste de México a líder de facción de Cartel Jalisco Nueva Generación

Ciudad de México, 27 ago (EFE).- Autoridades locales del municipio de Uruapan, en el occidental estado mexicano de Michoacán, detuvieron a René Belmonte Aguilar, alias El Rino, líder de una facción delictiva del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), informó este miércoles el alcalde del lugar, Carlos Manzo.

En un video difundido a través de redes sociales, el funcionario anunció el arresto, al tiempo que llamó a los ciudadanos a evitar salir de sus domicilios para prevenir incidentes, debido a que, en represalia, integrantes del CJNG intentaron entrar a la localidad armados y con equipo táctico.

“En estos momentos nos están reportando que se está movilizando gente armada para entrar al municipio de Uruapan, por lo cual les pedimos que si no tienen nada qué hacer en este momento en la calle, tomen sus precauciones y se resguarden hasta que existan las condiciones de seguridad para poder levantar este código rojo”, señaló Manzo.

Ante la tensa situación, el alcalde pidió ayuda al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a la Guardia Nacional y al Ejército.

“(Hacemos) un llamado a las fuerzas federales, al Ejército Mexicano para, y a la brevedad, poder levantar esta alerta de código rojo”.

Según el edil, al detenido se le decomisaron un arma de fuego, drogas sintéticas, dinero en efectivo y un dron.

El funcionario señaló que la alcaldía realiza operativos en coordinación con todos los niveles de Gobierno para salvaguardar a la ciudadanía.

“Aquí vamos a actuar para defender al pueblo de Uruapan, no vamos a permitir que ningún grupo delictivo, del grupo que sean, como se llamen, venga a lesionar la paz social de Uruapan, venga a molestar a la gente honesta y trabajadora (…) No tenemos consigna de manera directa con ningún grupo delictivo ni trabajamos con ningún grupo delictivo”, manifestó.

Uruapan es la segunda ciudad en importancia económica de Michoacán, solo por detrás de la capital Morelia, donde operan las organizaciones criminales autodenominadas como CJNG, Los Caballeros Templarios, Los Viagras, Blancos de Troya y Pueblos Unidos, entre otras.

Estos grupos delincuenciales se disputan el control de la producción de drogas como la metanfetamina, así como extorsiones a empresarios, productores de aguacate, comerciantes y transportistas, entre otras actividades delictivas. EFE

