Detienen en Paraguay a tres estadounidenses tras incautación de avión con marihuana

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Asunción, 30 may (EFE).- La Secretaría Nacional Antidrogas de Paraguay (Senad) detuvo este sábado a tres estadounidenses tras un operativo que permitió la incautación de un avión privado, procedente de Miami (Estados Unidos), que transportaba 261,6 kilos de marihuana con alta concentración de THC.

La intervención tuvo lugar en un hangar privado ubicado en la zona del aeropuerto Silvio Pettirossi, que sirve a Asunción, en coordinación con la Fuerza Aérea Paraguaya, la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y la Policía Nacional, dijo la Senad en un comunicado.

Las autoridades descubrieron el cargamento cuando varias maletas eran descargadas de la aeronave para ser transferidas a un vehículo que tendría destino la capital del país, Asunción, según la entidad antidrogas.

Las maletas contenían 261,6 kilogramos de ‘marihuana premium’, una variedad del estupefaciente que tiene un «elevado contenido de THC» (tetrahidrocannabinol, el psicoactivo del cannabis), refirió la Senad, que estimó que cada kilogramo de la droga podría costar cerca de 14.000 dólares en el mercado brasileño.

En el lugar fue detenido un estadounidense, tripulante de esta aeronave que procedía de Estados Unidos y realizó una escala en Panamá.

La Senad informó, además, que un hombre y una mujer de nacionalidad estadounidense fueron capturados fuera de un hotel de Asunción, y que están en la búsqueda de otras personas implicadas.

El alijo de droga incautado representa «una afectación económica aproximada de 3,6 millones de dólares para las estructuras criminales involucradas», calculó la entidad.EFE

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