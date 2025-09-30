The Swiss voice in the world since 1935
Detienen en Perú a un hombre vinculado con el triple feminicidio ocurrido en Argentina

Buenos Aires, 30 sep (EFE).- Las autoridades de Perú capturaron este martes en Lima a otro hombre señalado de estar vinculado con el triple feminicidio perpetrado el pasado 19 de septiembre en Buenos Aires, según informó la ministra de Seguridad Nacional Argentina, Patricia Bullrich.

«El prófugo Matías Agustín Ozorio fue detenido en la ciudad de Lima en un trabajo conjunto de la Policía Nacional de Perú e Interpol de Policía Federal Argentina (PFA). Estamos trabajando su extradición a la Argentina para hacer frente a la Justicia por el triple crimen», anunció Bullrich a través de una publicación en su perfil de la red social X.

Además, la ministra precisó durante una entrevista con el canal A24 que Ozorio era el número dos de la organización narcotraficante que está acusada de estar detrás del asesinado de Morena Verdi (20), Brenda del Castillo (20) y Lara Gutiérrez (15).

Las jóvenes fueron torturadas, asesinadas y enterradas en el patio de una vivienda en la localidad de Florencia Varela, en la provincia de Buenos Aires, donde fueron halladas el pasado miércoles tras haber desaparecido cinco días antes.

Durante la entrevista televisiva de este martes, Bullrich presentó un video en el que se ve a Ozorio bajo custodia policial y se lo escucha decir que llegó a Perú desde Argentina.

El joven es el octavo detenido por el caso, tras el arresto de cinco hombres y dos mujeres durante la última semana, incluyendo la captura en Bolivia de un hombre de 41 años de nacionalidad peruana.

La causa fue calificada por la Fiscalía como homicidio calificado por ser premeditado por dos o más personas, por ser cometido por alevosía y ensañamiento y mediante violencia de género.

La Justicia argentina también libró ordenes de captura contra Tony Janzen Valverde Victoriano, alias «Pequeño J», un ciudadano peruano de 20 años al que se señala como autor intelectual de los feminicidios. EFE

pd/gad

