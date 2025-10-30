Detienen en Rusia a tres jáqueres acusados de crear virus para robar información sensible

Moscú, 30 oct (EFE).- Tres jáqueres rusos han sido detenidos acusados de crear el virus ‘Meduza’ para robar datos sensibles e informaciones sobre cuentas en criptomonedas, informó hoy la portavoz del Ministerio de Interior de Rusia, Irina Volk.

«Mis colegas del departamento de lucha contra delitos informáticos detuvieron junto a la policía de la región de Astracán al grupo de jáqueres que crearon el tristemente célebre virus ‘Meduza'», escribió en Telegram, donde publicó un vídeo del arresto.

Señaló que «los tres jóvenes especialistas en informática son sospechosos de crear, usar y difundir programas informáticos malignos».

«Se estableció preliminarmente que los malhechores hace dos años desarrollaron y comenzaron a difundir en los foros de jáqueres un programa llamado ‘Meduza’. Tenía como fin el robo de datos de cuentas, informaciones sobre cuentas de criptodivisa y otros datos», añadió Volk.

Según la portavoz de Interior, en mayo del presente año los jáqueres accedieron ilegalmente gracias a sus programas a los servidores de una institución de la región de Astracán.

«La información protegida por las leyes fue copiada a servidores controlados por ellos», señaló.

El departamento regional del Comité de Instrucción de Rusia en Astracán incoó la causa penal correspondiente al delito citado y la policía, con apoyo de la Guardia Nacional, procedió a la detención de los sospechosos en Moscú y sus suburbios.

«Durante los registros fueron requisados ordenadores, medios de comunicación, tarjetas bancarias y otros objetos en calidad de pruebas», escribió.

En el curso de la investigación se estableció que los detenidos también desarrollaron y difundieron otro programa maligno, dirigido a neutralizar las defensas de los ordenadores y crear ‘botnet’ (redes de ordenadores y dispositivos del Internet de las Cosas usados para realizar ataques coordinados a gran escala).

«Contra los tres implicados fueron dictadas medidas cautelares. Se establecen todos los cómplices y los episodios de actividades ilegales», concluyó. EFE

