Detienen en sur de México a tres hombres vinculados con actividades de extorsión

Ciudad de México, 30 sep (EFE).- Las autoridades mexicanas detuvieron este martes, en el sureño estado de Tabasco, a tres hombres vinculados con actividades de extorsión y cobro de piso.

Fuentes oficiales precisaron a EFE que elementos de seguridad arrestaron a Valentín de Jesús Rodríguez Hernández, de 22 años, alias El Chupón; Ulises Rodas García, de 35 años, alias El Técnico, y a Francisco López Juárez, alias El Sombra.

A los hombres les aseguraron 150 dosis de marihuana, un vehículo, dos armas largas, un arma corta, tres cargadores, 27 cartuchos útiles, tres chalecos tácticos, 23 ponchallantas y dinero en efectivo.

En un comunicado aparte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), apuntó que la detención derivó de labores de inteligencia e investigación para inhibir actos de extorsión en la entidad, los agentes de seguridad identificaron en el municipio de Centro a tres hombres relacionados con esta actividad ilícita.

El arresto ocurrió tras realizar recorridos de seguridad, los agentes de seguridad ubicaron a los tres sujetos que viajaban a bordo de un vehículo y portaban armas de fuego, por lo que les marcaron el alto para realizarles una revisión de seguridad.

En el operativo, participaron agentes de la SSPC, de las Secretarías de la Defensa Nacional (Defensa), de Marina, Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN), junto con Fiscalía General del Estado y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), ambas de Tabasco,

A los tres hombres les informaron sus derechos de ley y junto con lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica. EFE

