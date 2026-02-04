Detienen en Uruguay a diez personas que cavaron un túnel con el objetivo de robar un banco

2 minutos

Montevideo, 4 feb (EFE).- La Policía uruguaya frustró un intento de robo a una entidad bancaria tras detener a diez personas que estaban construyendo un túnel en Ciudad Vieja, casco histórico de la capital.

El Ministerio del Interior informó de que los investigadores siguen trabajando en el lugar este miércoles «a fin de recabar nuevos elementos» y determinar cuál era el objetivo de los delincuentes, ya que en la zona operan varias entidades financieras, públicas y privadas.

Entre los detenidos hay ciudadanos paraguayos y brasileños, y una onceava persona que se encuentra requerida por la Justicia uruguaya.

Las autoridades recibieron información de otros países y determinaron que los sospechosos habían alquilado un local comercial desde el que construyeron un túnel conectado al alcantarillado, según informó este martes el ministro del Interior, Carlos Negro.

«Se empieza un trabajo de investigación que duró un par de meses y se llega finalmente a determinar que en este lugar se estaba construyendo un túnel que tenía por objetivo muy probablemente un banco de la zona en lo que pudo haber sido el robo del siglo», detalló el ministro en rueda de prensa.

El «robo del siglo» fue el asalto a un banco de capital español en 2006 en Argentina, cuando cinco ladrones ingresaron en una sucursal del entonces Banco Río, propiedad del español Grupo Santander, situada en la localidad de Acassuso, a unos 15 kilómetros al norte de Buenos Aires.

Tomaron como rehenes a 23 personas y, mientras simulaban una negociación con la Policía, saquearon 145 cajas de seguridad y se fugaron por un túnel, dejando una nota que decía «En barrio de ricachones, sin armas ni rencores. Es solo plata y no amores», y que fue encontrada por la policía cuando entró siete horas después.

Se estima que se llevaron 8 millones de dólares y varios kilos de joyas, pero el plan fracasó cuando la esposa de uno de ellos delató a la banda.

La banda detrás de este crimen cinematográfico cometido 20 años atrás fue liderada por el uruguayo Luis Mario Vitette. EFE

