Detienen en zona de Paraguay limítrofe con Brasil a presunto asesino de aspirante a edil

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Asunción, 27 may (EFE).- El Ministerio Público de Paraguay informó este miércoles de la detención en la ciudad de Pedro Juan Caballero, capital del departamento de Amambay (norte) y limítrofe con Brasil, de uno de los supuestos autores del asesinato de Eulalio Aquino Fleitas, precandidato a concejal indígena por el gobernante Partido Colorado, ocurrido el pasado viernes en su casa.

En un comunicado de prensa, la Fiscalía apuntó que la captura del hombre, de 33 años, se produjo después de tres allanamientos simultáneos.

«Las diligencias fueron ejecutadas con acompañamiento de personal policial y permitieron la incautación de diversas evidencias, entre ellas dos escopetas, dos rifles de aire comprimido, dos teléfonos celulares, cartuchos, presunta marihuana y prendas de vestir que habrían sido utilizadas durante la comisión del hecho investigado», dijo el ente en el comunicado.

El medio local Última Hora reportó esta jornada que el sospechoso fue capturado en la colonia rural Fortuna Guazú, cercana a Brasil.

Según la versión periodística, el detenido tiene antecedentes penales y también sería responsable del intento de asesinato que sufrió hace días un comerciante brasileño en Pedro Juan Caballero.

El precandidato Eulalio Aquino Fleitas fue asesinado a tiros cuando se alistaba para celebrar una reunión en su casa.

El hombre, que se desempeñaba como profesor y era titular de la Secretaría de Asuntos Indígenas de la Municipalidad de Pedro Juan Caballero, recibió tres impactos de bala de parte de sicarios que llegaron en motocicleta a su casa, lo saludaron y después abrieron fuego, según el relato de su esposa recogido entonces por el diario paraguayo ABC Color.

Aquino Fleitas, de 45 años, se iba a presentar a las elecciones internas simultáneas de este 7 de junio por la intendencia (alcaldía) de la localidad de Cerro Corá.

En un comunicado, el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), que coordina las políticas estatales dirigidas a los pueblos originarios, lamentó «profundamente» el asesinato del dirigente, a quién calificó como un «referente».

«La institución expresa su más enérgico repudio ante el cobarde atentado del cual fuera víctima, hecho que causa consternación y dolor en todos los sectores comprometidos con la defensa y promoción de los derechos de los pueblos indígenas», agregó la institución en un comunicado.EFE

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