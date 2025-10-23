Detienen por corrupción al director de agencia rusa aseguradora de depósitos bancarios

1 minuto

Moscú, 23 oct (EFE).- El director general de la corporación estatal rusa Agencia Aseguradora de Depósitos (ACB), Andréi Mélnikov, fue detenido este jueves bajo sospecha de estafa en gran cuantía, según informaron las autoridades rusas.

«Andréi Mélnikov ha sido detenido en el marco de una causa penal», indicó una fuente policial a la agencia rusa TASS.

La fuente señaló que la investigación se lleva a cabo en el marco de una causa penal incoada anteriormente contra el subdirector de esta corporación, Alexandr Popeliuj, detenido desde hace un año por corrupción, y tras declaraciones hechas por una de las funcionarias implicadas en los hechos.

Popeliuj está acusado de fraude en relación con la gestión de un parque acuático en la región rusa de Novosibirsk, dirigido por la ACB tras la bancarrota de su anterior propietario, Mezhtopenergobank, un proceso en el cual se habría apropiado de 200 millones de rublos (casi 2,5 millones de dólares).

Las autoridades indicaron que Mélnikov fue trasladado a la cárcel moscovita de Lefórtovo mientras continúan las investigaciones.

La Agencia Aseguradora de Depósitos fue creada en 2004 con el fin de atender a los bancos problemáticos y tramitar su liquidación en caso de bancarrota.

En la agencia están registrados 571 bancos rusos, incluyendo 284 organizaciones crediticias con licencia para guardar depósitos de personas físicas. EFE

mos/rcf