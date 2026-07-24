Deudas y la sombra del narcotráfico marcan inicio de la temporada de fútbol en Costa Rica

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San José, 24 jul (EFE).- La temporada 2026-2027 del fútbol de Costa Rica comienza este fin de semana con el Herediano como defensor del título, clubes en problemas económicos y en medio de una sacudida por la pérdida de categoría de un club vinculado a un supuesto narcotraficante buscado por Estados Unidos.

El Herediano, dirigido por el entrenador argentino José Giacone, defenderá el título frente a otros 9 clubes, entre los que se destacan como principales contendientes el Saprissa, que es el equipo más laureado del país; y el Alajuelense, que estará dirigido por el entrenador español Ismael Rescalvo.

El Torneo Apertura está compuesto por 10 equipos, pero ya uno, el San Carlos, perdió los primeros 3 puntos sin jugar por las deudas pendientes con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), lo que le imposibilita obtener la licencia para competir.

En Costa Rica, los clubes con deudas sin arreglos de pago con la CCSS o el Ministerio de Hacienda no pueden comenzar el torneo.

De esta forma, la temporada arrancó con solo 9 equipos habilitados y con el recién ascendido Escorpiones como ganador de su partido contra San Carlos por 3-0, sin haber jugado el primer minuto en cancha de su historia en la primera división.

El ascenso a primera división de Escorpiones también estuvo envuelto en polémicas, ya que la Federación Costarricense de Fútbol decidió establecer una repesca entre ese club y el recién descendido Guadalupe, con el fin de llenar el cupo dejado por Liberia, equipo que perdió la categoría por irregularidades financieras y luego de que su entonces presidente, Wilder Eusse Osorio, fuera detenido como sospechoso de narcotráfico.

La repesca nunca se jugó porque el Guadalupe tenía deudas con la CCSS, por lo cual Escorpiones obtuvo el ascenso.

La sombra del narcotráfico en el fútbol

El Liberia se convirtió el pasado 8 de julio en el tercer equipo que pierde la categoría de Primera División por irregularidades financieras y administrativas, ya que en 2025 la FCRF retiró las licencias al Santos y al Guanacasteca, con lo que el campeonato de ese año paso de 12 a 10 equipos.

El pasado 30 de junio la FCRF revocó la licencia al Liberia por falta de transparencia financiera e inconsistencias legales, la cual quedó en firme el 6 de julio cuando se venció el plazo para que el club presentara una apelación.

El Liberia no apeló y anunció que se postulará para una licencia en segunda división, y que además dejaba en libertad a todo su plantel para negociar con otros clubes, incluido el entrenador, el exjugador paraguayo José Saturnino Cardozo.

El pasado 17 de junio las autoridades de Costa Rica detuvieron al empresario y entonces presidente del Municipal Liberia, Wilder Eusse Osorio, colombiano naturalizado costarricense, a quien Estados Unidos requiere en extradición por narcotráfico.

Eusse, alias ‘el Soldado’ o ‘el Tío’, fue detenido en San José luego de que la Fiscalía costarricense recibiera una solicitud de extradición por parte del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Texas, que le acusa de dos delitos de conspiración para fabricar y distribuir cocaína, con la intención de introducirla ilegalmente en territorio estadounidense.

Al sospechoso se le imputan delitos de narcotráfico internacional de cocaína desde Ecuador y Colombia hacia Estados Unidos. EFE

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