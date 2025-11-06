Deutsche Börse asegura que colabora con la CE en su investigación

2 minutos

Fráncfort (Alemania), 6 nov (EFE).- Deutsche Börse, gestor de la Bolsa de Fráncfort, aseguró este jueves de que colabora con la Comisión Europea (CE) en su investigación antimonopolio.

Deutsche Börse y su mercado de derivados financieros Eurex toman nota de la investigación de la CE, informó el gestor de la Bolsa de Fráncfort.

La CE ha abierto una investigación para esclarecer si Deutsche Börse y la estadounidense Nasdaq han infringido las normas europeas de competencia «al coordinar su conducta» en la cotización, negociación y compensación de derivados financieros.

«La apertura formal de una investigación es un paso procesal que no prejuzga el resultado de la investigación. El proceso aún se encuentra en una fase inicial», según Deutsche Börse.

La cooperación entre Deutsche Börse y Nasdaq se remonta a un acuerdo de 1999, cuando el Nasdaq era HEX (Helsinki Stock Exchange), y fue discutido con la CE en aquel momento.

La cooperación entre Eurex y la Bolsa de Helsinki, que ahora es propiedad de Nasdaq, tenía la intención de ser procompetitiva y trataba de crear una liquidez más profunda en los respectivos mercados de derivados nórdicos, así como crear eficiencias, según Deutsche Börse.

Un derivado es un producto financiero cuyo valor depende de la evolución del precio de otro activo, que puede ser un índice bursátil, acciones, valores de renta fija, divisas, materias primas o tipos de interés.

Es un contrato a plazo en el que se fijan todos los detalles de la contratación cuando se cierra el acuerdo, pero el intercambio efectivo se realiza en el futuro.

El gestor de la Bolsa de Fráncfort considera que la cooperación «proporcionó claros beneficios para los participantes del mercado y el público». EFE

aia/rf