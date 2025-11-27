Deutsche Börse negocia en exclusiva la adquisición de los fondos Allfunds

1 minuto

Fráncfort (Alemania), 27 nov (EFE) .- Deutsche Börse, gestor de la Bolsa de Fráncfort, negocia en exclusiva la adquisición de los fondos Allfunds, fusión que reduciría la fragmentación de la industria de fondos de inversión europeos.

Deutsche Börse informó este jueves de que la junta directiva de Alllfund acordó, por unanimidad, entrar en negociaciones en exclusiva con el gestor de la Bolsa de Fráncfort, que puede lanzar una oferta no vinculante primero porque el anuncio de una oferta vinculante de adquisición está sujeta a condiciones.

El gestor de la Bolsa de Fráncfort está convencido de «las fuertes ventajas estratégicas, comerciales y financieras de combinar Allfunds con el segmento de negocio de servicios de fondos de Deutsche Börse».

La fusión reduciría la fragmentación de la industria de fondos de inversión europeos y crearía un negocio armonizado de alcance global para facilitar la inversión de ahorros minoristas en los fondos de inversión. EFE

aia/pddp