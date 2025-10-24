Deutsche Welle protesta por la suspensión de acreditaciones a sus periodistas en Etiopía

3 minutos

Nairobi, 24 oct (EFE).- La cadena pública alemana Deutsche Welle (DW) protestó este viernes contra la suspensión de acreditaciones a nueve de sus corresponsales locales en Etiopía, ordenada por la Autoridad Etíope de Medios (EMA, por sus siglas en inglés).

“Estamos muy preocupados por las restricciones a nuestro trabajo en Etiopía”, declaró la directora general de DW, Barbara Massing, en un comunicado.

“Tras la interrupción de los servicios en idiomas locales de Voice of America, Deutsche Welle ofrece el programa en amhárico más seguido entre los medios internacionales en Etiopía. Millones de etíopes dependen de nosotros para acceder a información independiente”, añadió.

El ente regulador etíope emitió una carta a la redacción de DW exigiendo la suspensión “temporal” de todas las actividades periodísticas de sus colaboradores en el país, sin presentar acusaciones concretas sobre su cobertura.

DW instó a las autoridades etíopes a aclarar qué informaciones habrían vulnerado las proclamaciones sobre medios de comunicación y pidió que la suspensión sea levantada de inmediato.

Los nueve empleados suspendieron sus labores periodísticas hasta nuevo aviso, aunque la programación en amhárico continuará produciéndose desde la ciudad alemana Bonn, donde está la sede central de DW, y por personal en otros países.

Según DW, sus servicios de radio y televisión alcanzan aproximadamente al 10 % de la población etíope mayor de 14 años.

La suspensión de los periodistas de DW agrava el deterioro del clima mediático en Etiopía, el segundo país más poblado de África, de cara a las elecciones previstas para junio de 2026.

En los últimos meses, organizaciones como el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y Reporteros Sin Fronteras (RSF) han reclamado la liberación de periodistas encarcelados. Etiopía ocupa el puesto 145 de 180 en el Índice Mundial de Libertad de Prensa de RSF. EFE

Human Rights Watch (HRW) denunció, en septiembre pasado, un incremento de las amenazas del Gobierno etíope contra periodistas y medios desde principios de 2025 y alertó sobre los múltiples casos de acoso y arrestos arbitrarios contra informadores desde agosto.

HRW señaló que, en marzo, Etiopía aprobó una enmienda a la ley de medios de 2021 que “aumenta las oportunidades de interferencia política”, al permitir que el primer ministro etíope, Abiy Ahmed, nombre al director general encargado de regular los medios, un cargo que antes designaba la junta directiva del organismo.

La reforma también elimina la prohibición de que los miembros de la junta se afilien a partidos políticos y excluye la participación de la sociedad civil y los grupos mediáticos.

En los últimos años, el Gobierno deportó a dos corresponsales extranjeros y decenas de periodistas etíopes huyeron del país por los riesgos a los que se enfrentan. EFE

aam/fpa