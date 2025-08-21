Devueltos a Libia 491 migrantes interceptados en barcas en el Mediterráneo, según la OIM

Argel, 21 ago (EFE).- La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) indicó este jueves en su informe semanal que un total de 491 migrantes, entre ellos 15 menores, fueron interceptados en barcas el mar Mediterráneo y devueltos a Libia, un país que muchas organizaciones internacionales consideran «no seguro» para este colectivo.

El informe de la OIM del 10 al 16 de agosto detalló que 29 de los migrantes retornados son mujeres, y que rescataron un cadáver en las costas orientales del dividido país, en la parte controlada por el mariscal Jalifa Haftar, que rivaliza con Trípoli.

La organización señaló además que 65 de los 491 migrantes interceptados salieron del este de Libia mientras que los 426 migrantes restantes partieron del oeste, parte controlada por el Gobierno de la Unidad Nacional (GUN), con sede en la capital.

La OIM precisó que desde principios de este año hasta el 16 de agosto 14.554 personas fueron devueltas a Libia, de las cuales 468 son niños, 12.617 son hombres y 1.324 son mujeres, mientras que de las personas restantes no se ha especificado su género.

En este mismo periodo de tiempo, 400 personas perdieron la vida en la ruta marítima del Mediterráneo central, mientras que 318 permanecen desaparecidas.

La agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) indicó en sus últimos datos publicados que, entre las 38.850 personas que alcanzaron costas italianas hasta el 18 de agosto desde el norte de África en lo que va de año, 34.389 salieron de Libia, 2.991 de Túnez y solo 733 partieron de Argelia.

Libia se mantiene como el principal punto de partida desde el norte de África en la ruta migratoria del Mediterráneo central, que incluye el este de Argelia y Túnez, hacia costas italianas. EFE

