Diálogo «constructivo» en una reunión extraordinaria de la AIE por el gas y el petróleo

París, 3 mar (EFE).- El director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), Fatih Birol, se felicitó este martes del «diálogo constructivo» en una reunión extraordinaria de los países miembros que había convocado hoy para evaluar los mercados del gas y el petróleo ante la guerra en Oriente Medio.

En un mensaje en su cuenta de X, Birol justificó esa convocatoria extraordinaria ante «los acontecimientos en Oriente Medio y las implicaciones para la seguridad energética».

«Gracias a los participantes por el diálogo constructivo», señaló en ese escueto mensaje en el que no dio ningún detalle más sobre los temas abordados.

El pasado domingo, un día después del comienzo de los bombardeos de Israel y Estados Unidos en Irán, que ha respondido a su vez con ataques a Israel y a otros países de la región aliados de Washington, el director de la AIE había explicado que su organización estaba supervisando de forma activa lo que ocurría.

También había dicho entonces que estaba en contacto con los ministros de los principales productores de Oriente Medio y con los gobiernos de la AIE para evaluar la situación y que hasta entonces los mercados habían estado «bien abastecidos».

A ese respecto, en los informes sobre el petróleo que publica cada mes, la agencia (que reúne a los grandes consumidores de energía del mundo desarrollado) venía reiterando desde el pasado año que las capacidades de producción eran claramente excedentarias.

La situación ha cambiado con la guerra y, sobre todo, con el riesgo de un bloqueo duradero del estrecho de Ormuz, por el que circula alrededor de la quinta parte del petróleo y del gas natural licuado que se consume en el mundo.

Desde el comienzo de la guerra el sábado, se han disparado tanto los precios del petróleo, que ha superado ampliamente el umbral de los 80 dólares el barril para el brent, como los del gas, que en el mercado de referencia europeo prácticamente se ha duplicado a más de 60 euros por megavatio hora (MWh). EFE

