Diálogo de EEUU y Rusia sobre paz en Ucrania está siendo «constructivo», dice enviado ruso

Washington, 20 dic (EFE).- Las conversaciones que EE.UU. y Rusia sostienen en Miami sobre el fin del conflicto en Ucrania transcurren de «forma constructiva», dijo este sábado el emisario del Kremlin, Kiril Dmítriev, quien agregó que el diálogo con los representantes estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, durará hasta el domingo.

«Las conversaciones se están desarrollando de forma constructiva. Iniciaron hace unas horas, continuarán hoy y también mañana», indicó Dmítriev en declaraciones citadas por la cadena CNN desde esa ciudad de la Florida, a donde llegó horas antes para la reunión con Witkoff y el yerno del presidente Donald Trump.

El enviado ruso ya había informado de su viaje a Miami, el que afirmó se produce mientras los «belicistas intentan por todos medios socavar el plan de paz de Estados Unidos para Ucrania».

La reunión para adelantar las negociaciones de paz en Ucrania – una de las prioridades de Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero pasado- tiene lugar después de que Witkoff y Kushner sostuvieran un encuentro este viernes con enviados ucranianos y europeos en la misma urbe del sur de EE.UU.

El negociador jefe ucraniano, Rustem Umérov, dijo que las conversaciones con sus pares estadounidenses concluyeron con el compromiso de avanzar en los esfuerzos por llegar a una resolución definitiva de la guerra, que comenzó con la invasión de Moscú a territorio de Ucrania en febrero de 2022.

No se espera que las delegaciones rusa y ucraniana mantengan contactos directos en este momento, según confirmó una fuente del Kremlin a CNN.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, declaró este sábado que Washington propuso celebrar negociaciones de paz conjuntas con representantes de Ucrania y Rusia y, posiblemente, de los países europeos.

Zelenski agregó que esperaría los informes de su equipo sobre la reunión con los estadounidenses. EFE

